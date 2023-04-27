УГМК объяснила покупку золотодобывающих активов

Золотодобывающие активы позволят УГМК стать более стабильной компанией и не зависеть от экономических циклов, сообщил начальник управления стратегии УГМК Никита Сухов, выступая на корпоративном онлайн-форуме, посвященном трансформации компании.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
«Золото раньше было попутным металлом, добываемым в ходе переработки медно-цинковых концентратов. В прошлом году мы купили активы, с помощью которых существенно увеличили свою позицию на рынке золота»,— рассказал он.
В 2022 году УГМК приобрела компании «Сусуманзолото» и Petropavlovsk, которая производит золото на предприятиях «Пионер», «Маломыр» и «Албын». Для управления золотодобывающими активами создана компания «Атлас майнинг».
«Когда весь мир растет, цены на цветные металлы тоже растут. Когда ковид, рецессия, Китай закрывается, цены на металлы склонны к падению. Все инвесторы в такие моменты не знают в какие валюты вкладываться и выбирают золото, как старейших и надежный актив»,— пояснил господин Сухов.
"Иннопром-2012"
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Медь, по его словам, тоже имеет хороший потенциал. «Рынок меди в это десятилетие вырастет на 20-30%»,— сказал он.