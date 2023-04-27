Полицейский погиб при взрыве в Мелитополе

У подъезда многоквартирного дома в Мелитополе Запорожской области рано утром сработало взрывное устройство. При взрыве были ранены двое полицейских, один из них позднее скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«Сегодня примерно в 5:15 мск в Мелитополе у подъезда многоквартирного жилого дома произошел взрыв. Сработало неизвестное взрывное устройство. В результате двое полицейских получили ранения, они госпитализированы. Впоследствии один из сотрудников скончался»,— говорится в Telegram-канале «МВД Медиа».

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что взрыв стоит расценивать как теракт, «за которым стоят украинские спецслужбы».

В Мелитополе регулярно происходят взрывы. 22 апреля врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о подрыве на территории Мелитопольского локомотивного депо. 13 апреля были задержаны трое жителей Мелитополя, которые, по словам Владимира Рогова, причастны к подрывам железной дороги в регионе.