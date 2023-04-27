Сливочное масло и зубная паста стали дешевле в Удмуртии

В Удмуртии в период с 18 по 24 апреля изменилась стоимость ряда товаров. Так, по данным Удмуртстата, цена на репчатый лук выросла на 6,2%, мука пшеничная — 2,8%, свинина (кроме бескостного мяса) — 2%, неразделанная мороженая рыба — 1,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Вместе с тем стоимость свежих огурцов снизилась на 7,1%, полукопченая и варено-копченая колбаса — 5,8%, масло подсолнечное — 5,2%. Масло сливочное стало дешевле на 2,7%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали женские гигиенические прокладки на 1,7%. Однако снизились цены на пеленки для новорожденных на 6,7%, зубную пасту — на 3%.