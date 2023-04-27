Мэрия Новороссийска выставила на торги дебиторские долги АО «АТЭК» за 70 млн рублей

Администрация Новороссийска объявила открытый аукцион по реализации права требования задолженности АО «АТЭК» с начальной ценой 70,1 млн руб. Сведения об этом опубликованы в системе ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На продажу выставлены права требования задолженности АО «АТЭК» по исполнительным производствам на сумму 92,5 млн руб.

Фото: АО «АТЭК» На продажу выставлены права требования задолженности АО «АТЭК» по исполнительным производствам на сумму 92,5 млн руб.

Фото: АО «АТЭК»

На продажу выставлены права требования задолженности АО «Автономная теплоэнергетическая компания» по 15 исполнительным производствам на сумму 92,5 млн руб. Кредитор — МУП «Водоканал города Новороссийска». Дата окончания приема заявок — 10 мая, аукцион планируется провести 15 мая текущего года.

В период с 2018 по 2022 годы водоканал Новороссийска взыскивал задолженность АО «АТЭК» в Арбитражном суде Краснодарского края по договорам поставки холодного водоснабжения и водоотведения, а также по договорам на отпуск питьевой воды и прием сточных вод.

«Сейчас мы активно готовимся к следующему отопительному сезону. На замену сетей, покупку нового оборудования нужны значительные средства. Также мы обязаны вовремя рассчитываться с поставщиками воды, электроэнергии и газа. Долг наших потребителей превышает 500 млн руб. Мы ведем активную досудебную работу, подаем и в суды на своих потребителей. Как известно, процесс этот длительный. И даже после решения суда приставы не всегда могут взыскать в полной мере задолженность. Поэтому у компании не было возможности оплатить поставленные услуги водоканала вовремя. В связи с чем поставщик и передал наш долг другой организации»,— рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе АО «АТЭК».

Тат Гаспарян

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