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Мэрия Новороссийска выставила на торги дебиторские долги АО «АТЭК» за 70 млн рублей

Администрация Новороссийска объявила открытый аукцион по реализации права требования задолженности АО «АТЭК» с начальной ценой 70,1 млн руб. Сведения об этом опубликованы в системе ГИС «Торги».

На продажу выставлены права требования задолженности АО «АТЭК» по исполнительным производствам на сумму 92,5 млн руб.

На продажу выставлены права требования задолженности АО «АТЭК» по исполнительным производствам на сумму 92,5 млн руб.

Фото: АО «АТЭК»

На продажу выставлены права требования задолженности АО «АТЭК» по исполнительным производствам на сумму 92,5 млн руб.

Фото: АО «АТЭК»

На продажу выставлены права требования задолженности АО «Автономная теплоэнергетическая компания» по 15 исполнительным производствам на сумму 92,5 млн руб. Кредитор — МУП «Водоканал города Новороссийска». Дата окончания приема заявок — 10 мая, аукцион планируется провести 15 мая текущего года.

В период с 2018 по 2022 годы водоканал Новороссийска взыскивал задолженность АО «АТЭК» в Арбитражном суде Краснодарского края по договорам поставки холодного водоснабжения и водоотведения, а также по договорам на отпуск питьевой воды и прием сточных вод.

«Сейчас мы активно готовимся к следующему отопительному сезону. На замену сетей, покупку нового оборудования нужны значительные средства. Также мы обязаны вовремя рассчитываться с поставщиками воды, электроэнергии и газа. Долг наших потребителей превышает 500 млн руб. Мы ведем активную досудебную работу, подаем и в суды на своих потребителей. Как известно, процесс этот длительный. И даже после решения суда приставы не всегда могут взыскать в полной мере задолженность. Поэтому у компании не было возможности оплатить поставленные услуги водоканала вовремя. В связи с чем поставщик и передал наш долг другой организации»,— рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе АО «АТЭК».

Тат Гаспарян

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