В мае в Перми на публичных слушаниях обсудят строительство базы отдыха с глэмпингом в Голом Мысу

В начале мая в Свердловском районе Перми пройдут публичные слушания, на которых обсудят смену зонирования на участке по ул. Апрельской, 51, для строительства базы отдыха с глэмпингом. Территория по ул. Апрельской, 51, представляет собой бывшую лыжную базу «Звезда» в микрорайоне Голый Мыс. Как указано в постановлении главы города Алексея Демкина, публичные слушания состоятся 4 мая вечером в администрации Свердловского района Перми.

На территории в 4,7 га предлагается установить территориальную зону рекреационно-ландшафтных территорий Р-2. Сейчас бывшая лыжная база относится к зоне спортивных объектов ЦС-3. Развивает проект Александр Михалев, купивший земельный участок лыжной базы. Заявление господина Михалева об установлении зоны Р-2 пермская комиссия по землепользованию и застройке рассматривала в январе этого года и решила направить на публичные слушания.

Лыжная база «Звезда» не используется уже 15–20 лет. Инициатор проекта намеревается построить на ее территории 14 домиков «А-фрейм» (дома треугольной формы в глэмпингах), спортплощадку для воркаута, игровую зону для детей, летний кинотеатр, места общего пользования с кострищем, с гигантскими шахматами. В комплексе разместится также спа-центр, беседки с террасами, административно-бытовой комплекс. База отдыха будет огорожена, запланирован контрольно-пропускной пункт и парковка на 200 машино-мест.