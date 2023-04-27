В Казани запустят производство пельменных автоматов с суммой инвестиций в 10 млн рублей

Казанский бизнесмен Семен Фролов намерен в начале мая запустить серийное производство вендинговых пельменных автоматов. Общая сумма инвестиций в проект составляет свыше 10 млн руб. Об этом сообщает PБК.

«Мы сейчас заключаем договоры на производство и поставку первой серийной партии автоматов. Примерно через неделю-две закончим подписание договоров и начнем производство первой серийной партии», — отметил господин Фролов.

Он добавил, что после этого будут организованы поставки автоматов в другие регионы РФ.

По его словам, пельмени в автомате готовятся всего две минуты. В устройстве есть встроенная морозильная камера для хранения продукта и блок разогрева. Цена одного такого автомата составляет почти 700 тыс. руб. Стоимость одной порции — 249 руб.

"Ъ-Казань"