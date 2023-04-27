Яйвинской ГРЭС будет управлять топ-менеджер «Роснефти»

Генеральным директором ПАО «Юнипро», которое перешло из-под контроля немецкого холдинга Uniper SE под управление Росимущества, назначен Василий Никонов, директор департамента энергетики компании «Роснефть». По данным Kartoteka.ru, запись о смене руководителя ПАО была внесена в ЕГРЮЛ 26 апреля. На этой должности господин Никонов сменил Максима Широкова, возглавлявшего «Юнипро» с 2012 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Накануне, 25 апреля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном управлении имуществом компаний, связанных с иностранными государствами, в случае блокировки российских активов в этих странах. В частности, согласно указу, под временное управление Росимущества перешло 83,73% акций ПАО «Юнипро», принадлежащего Uniper SE. Одним из активов ПАО «Юнипро» является Яйвинская ГРЭС, расположенная в поселке Яйва Александровского района Пермского края.