В Башкирии введут штрафы за неисполнение закона о Знамени Победы

Депутаты Курултая Башкирии приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в республиканский кодекс «Об административных правонарушениях». В документ добавят положение о штрафах за неисполнение закона о Знамени Победы, принятом депутатами Курултая в конце 2022 года, сообщает пресс-служба парламента.

С этого года на зданиях госорганов и администраций в День Победы должны вывешиваться копии Знамени Победы наряду с флагами России, республики и города. Законом также был установлен порядок использования знамени на торжественных мероприятиях. Курултай намерен установить ответственность виде штрафа для должностных лиц от 10 до 15 тыс. руб., для юридических — от 20 до 25 тыс. руб.

Карина Мамаева

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