В Еткульском районе открыли центр для осужденных к принудительным работам

На территории мебельной фабрики «Регина-М» в Еткульском районе открыли исправительный участок для осужденных к принудительным работам. Это третье подобное учреждение в Челябинской области, сообщает в своем telegram-канале уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.

Исправительный центр рассчитан на проживание 200 осужденных. В здании площадью свыше 1,5 тыс. кв. м помимо жилых секций расположены кабинеты сотрудников, дежурная часть, обеденный зал, комнаты для стирки и глажки вещей, проведения воспитательной работы и религиозных обрядов.

«Создание таких участков на базе предприятий – это не только мотивация для самих осужденных к добросовестному труду, а также некая гарантия их дальнейшего трудоустройства после отбывания наказания, что, безусловно, снижает риски рецидивной преступности. Для бизнеса это возможность приобрести кадры, которые заинтересованы качественно выполнять предложенную им работу», — отмечает Юлия Сударенко.

Принудительные работы как вид наказания применяется России с 2017 года. Их назначают как альтернативу лишению свободы на срок от двух месяцев до пяти лет за совершение преступлений небольшой и средней тяжести либо тяжкого преступления впервые.