В Кузбассе осудили членов ОПГ «Вертолетовские», занимавшихся инсценировками ДТП и вымогательством

Сегодня Центральный районный суд Новокузнецка в Кузбассе признал виновными шестерых местных жителей – участников преступного сообщества «Вертолетовские». В зависимости от роли каждого в совершении 25 преступлений их приговорил к срокам заключения от 9 до 19 лет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, преступное сообщество создал 36-летний Сахиб Надиров, начальник охраны одного из новокузнецких предпринимателей. Он собрал ОПГ из охранников торговых баз, кафе и ночного клуба, которая совершала тяжкие и особо тяжкие преступления, в частности, вымогательства и автоподставы. По данным пресс-службы полиции, всего в ходе предварительного следствия к уголовной ответственности были привлечены 24 человека, из которых двое заключили досудебное соглашение, другие были участниками совершенных преступлений без участия в ОПГ.

Для обсуждения и планирования преступлений участники сообщества собирались в одном из кафе, расположенном в районе Новокузнецка под названием «Вертолетная площадка», что и дало наименование ОПГ. Деятельность группировки была пресечена сотрудниками оперативно-розыскной части государственной защиты ГУ МВД России по Кемеровской области в 2018 году в результате специальной операции. Полицейские установили, что в сообществе действовали две группировки, одна из которых занималась инсценировкой ДТП, другая - вымогательствами.

В одном из эпизодов дела конфликт участника ОПГ с двумя горожанами был использован для вымогательства 500 тыс. руб. компенсации за «неправильное поведение». Другого жителя Новокузнецка участники сообщества избили и записали его видеопризнание о причастности к наркоторговле, после чего под угрозой распространения ролика потребовали деньги. Боясь за свою жизнь, потерпевший был вынужден оформить кредит и передать фигурантам деньги, а также свой автомобиль, всего на 720 тыс. руб. Зачастую для совершения вымогательств фигуранты использовали незарегистрированное оружие. Следствие установило также причастность ОПГ к серии инсценировок ДТП для получения страховых выплат.

В ходе следствия проведены судебные экспертизы, опрошены более 100 свидетелей. Объем уголовного дела составил 88 томов. Потерпевшими признаны восемь физических и шесть юридических лиц. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 5,1 млн руб. Для его возмещения наложен арест на имущество осужденных. С 2018 года обвиняемые находились под стражей, судебное разбирательство шло с сентября 2020 года. Приговором пять участников ОПГ приговорены к лишению свободы на срок 9, 10, 15, 16 и 17 лет, организатор — к 19 годам. Приговор не вступил в законную силу. Согласно данным картотеки Центрального районного суда Новокузнецка, помимо Сахиба Надирова, по этому делу осуждены также Николай Богданов, Эмиль Гянджимов, Виталий Полетаев, Алишер Салимов и Вадим Тарасов.

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Игорь Лавренков, Кемерово