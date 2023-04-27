Генпрокуратура РФ попросила Австрию выдать беглого предпринимателя из Татарстана

Генпрокуратура России направила в запрос в австрийское министерство юстиции о выдаче бизнесмена Дмитрия Курамшина из Татарстана, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

Против господина Курамшина уголовное дело возбудили в начале 2022 года. Следствие считает, что он на посту учредителя и директора предприятия «Кама-Грузовик» якобы похитил средства под предлогом производства и продажи машин спецназначения на шасси КамАЗ. По информации издания, вместе с Дмитрием Курамшиным действовал его бывший заместитель Андрей Никулин. Ущерб оценили в 836 млн руб. Кроме того, следствие полагает, что злоумышленники намеревались похитить еще 89 млн руб.

Позже было установлено, что господин Курамшин скрывается в Австрии. Там его и задержали.

В настоящее время запрос Генпрокуратуры РФ находится на рассмотрении.

"Ъ-Казань"