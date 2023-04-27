Рынок разбирают на части

На протяжении всего последнего года увеличивается спрос на автозапчасти, отмечают участники рынка Удмуртии. Основная причина — стареющий автопарк и ослабление рубля. Наиболее востребованы запчасти, которые используют при обслуживании автомобиля, а также тормоза, жидкости, ремни и цепи. Также участники рынка говорят, что, несмотря на относительную стабилизацию на рынке, цены на запчасти продолжают расти. В связи с этим увеличивается количество контрафакта. Эксперты ожидают, что в 2023 году продолжится увеличение спроса на запчасти для бюджетных и автомобилей среднего класса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Участники рынка Удмуртии отмечают, что весь последний год спрос на покупку автозапчастей увеличивается. Самые востребованные — расходники, запчасти, которые используются при обслуживании автомобиля, а также детали ходовой части машин, рассказал директор центра ремонта автоматических коробок передач Top Gear Димитрий Махматов. Вместе со спросом на запчасти увеличивается и цена. «Был сильный скачок цен, когда ввели санкции на Россию. За последний год цена на автозапчасти более или менее стабилизировались, однако незначительный рост продолжается с каждым днем»,— прокомментировал господин Махматов. При этом в Top Gear отмечают, что на рынке очень много контрафакта, в основном под брендами популярных производителей или под видом оригинала.

Руководитель отдела запасных частей F-service Егор Романов говорит, что последние годы автовладельцы охотнее соглашаются на дорогие ремонты ходовой части, двигателя и кузова автомобиля, в связи с невозможностью поменять машину на более новую из-за значительного роста цен. В связи с повышением цен и уходом крупных европейских производителей на рынке появилось множество новых китайских брендов, однако рассчитывать на их высокое качество не стоит, считает господин Романов. «Осенью ситуация с ценами и ассортиментом стала стабилизироваться, поставщики небольшими партиями наполняют рынок привычным европейским товаром через параллельный импорт. Однако до сих пор есть сложности с оригиналом и категорией товаров приводных ремней и ремней ГРМ. Быстрее всего цены снижаются на популярные категории автозапчастей, такие как фильтры, свечи зажигания и тормозные колодки. Особенно запчасти на автомобили бюджетного сегмента. Это связано с тем, что количество автомобилей массового производства значительно больше, а следовательно, рынок для них более масштабный»,— рассказал он.

Периодически клиенты покупают контрафакт, заказывая в интернете запчасть именитого производителя за небольшую цену, говорит Егор Романов. Чаще всего подделывают моторные масла, и не только известные бренды, но и бюджетный сегмент из-за повышения цен 1,5–2,5 раза. По его мнению, необходимо покупать и устанавливать запчасти в одном месте, чтобы была гарантия на ремонт, а также покупать масла только в проверенных местах и быть осторожными при покупке на интернет-площадках.

Генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев отмечает, что наибольшим спросом пользуются тормоза, жидкости, ремни, ролики и цепи. При этом последние две недели наблюдается тенденция повышения цен, которые вслед за долларом незначительно, но растут. «На повышение цен также влияет логистика. При этом нередко качество оставляет желать лучшего. Вижу тенденцию повышения цен на запчасти и по отдельным маркам. Например, год назад фара для Datsun mi-DO стоила 17 тыс. руб., а сейчас 79 тыс. руб. И это закупочная цена, в магазинах еще дороже. Очень неожиданно и печально»,— рассказал Дмитрий Матвеев.

Из-за роста цен увеличивается и число контрафакта. Как отмечает господин Матвеев, рынок и до санкций был переполнен подделками, а в прошлом году все залежи на складах пошли на прилавки магазинов, так как цена на запчасти выросла в среднем на 50%. «Простому потребителю, который ранее не сталкивался с товаром той или иной категории, крайне тяжело отличить оригинал от подделки. Автовладельцам настоятельно рекомендую, чтобы избежать покупки подделки, не просто внимательно изучать запчасти (маркировку, упаковку, качество и т. п.), но и консультироваться с проверенными мастерами»,— прокомментировал господин Матвеев.

Вместе с тем наблюдаются и проблемы с доступностью автозапчастей, добавил Дмитрий Матвеев. Уже сейчас есть трудности с маслами, фильтрами, компонентами двигателей. «Бренды уходят, и это заметно. Растут сроки поставок. Но ни один бренд не ушел с рынка полностью: через посредников, проделав очень длинный и долгий путь, запчасти все же попадают на прилавки. Параллельный импорт запчастей — правильное решение, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Однако параллельный импорт сам по себе — удар по контролю качества, который крупные производители выстраивали в последние годы. Если в сервис попадет бракованная деталь, кто будет за это отвечать? Раньше такие случаи рассматривал производитель»,— поделился господин Матвеев. Он добавил, что хорошие известные бренды заменяются Китаем, но качество оставляет желать лучшего, а оригиналов ждать дорого и долго. По его мнению, лучше выбирать корейские марки — цены у них ниже, чем у оригинала, а качество лучше китайского.

Дмитрий Матвеев подчеркнул, что в Госдуме РФ рассматривается вариант восстановления и использования автозапчастей бывших в употреблении. По его мнению, ремонт примерно в два раза дешевле, чем выпуск новых деталей, поэтому, с одной стороны, использование б/у-автозапчастей снизит зависимость от зарубежных поставок и цены, но с другой стороны, нужен строгий контроль качества восстановления, иначе будут реальные риски для безопасности на дорогах.

«Сейчас восстановлением автозапчастей занимаются частники, и их никто не контролирует. Контроль в первую очередь должен касаться того, какие детали можно использовать повторно (двери, капоты, бамперы, фары и т. д.), а какие нет. Поскольку сама по себе эта мера вынужденная, нужно разрешить использовать б/у-запчасти брендов, которые прекратили ввозить в РФ, а не всех подряд»,— добавил эксперт.

Директор по сервису «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов отмечает, что наибольшие трудности с запчастями наблюдались в июне—июле 2022 года. В текущем году ситуация заметно улучшилась. «Если модель локализована, то проблем с наличием нужных автозапчастей для ремонта не возникает. Такие детали, как бамперы, фары, стекла есть в наличии. А вот с кузовными запчастями и сложными узлами приходится труднее. Те же моторы в сборе и агрегаты трансмиссии могут идти более трех месяцев»,— рассказал господин Тимашов. Он добавил, что кузовные запчасти и сложные узлы из-за проблем с логистикой вырастут в цене, но стоимость расходных материалов и деталей, которые поставляют по параллельному импорту, останутся на прежнем уровне.

Спрос на автозапчасти за последний год увеличился, говорит коммерческий директор НИИ развития народного образования, руководитель проекта «Фабрика лидеров мнений» Эмиль Ахундов. По его мнению, главной причиной этого является стареющий автомобильный парк и ослабление рубля, что делает менее выгодной покупку новой машины.

«Доступность автозапчастей оставляет желать лучшего. Часто возникают проблемы с поставками, особенно для запчастей редких марок автомобилей. Для решения этой проблемы многие владельцы автомобилей обращаются к интернет-магазинам, которые имеют большой выбор и быструю доставку. Основная причина увеличения контрафакта — высокая цена на оригинальные запчасти. Контрафактные запчасти часто производятся с нарушением технологий и не соответствуют требованиям качества»,— прокомментировал господин Ахундов.

По наблюдениям эксперта, цены на автозапчасти за последний год выросли в среднем на 10–15%. Больше всего выросли цены на импортные запчасти и запчасти для автомобилей премиум-класса. В 2023 году продолжится рост спроса на бюджетные и автомобили среднего класса, что повысит спрос на соответствующие запчасти. Также ожидается рост качества запчастей и повышение контроля за контрафактом, заключил Эмиль Ахундов.

Татьяна Колегова

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