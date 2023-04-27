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обновлено 11:00

Начальника СИЗО в Удмуртии заключили под стражу за покровительство осужденных

В столице Удмуртии суд избрал меру пресечения начальнику отдела режима и надзора ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по республике. Мужчина, которого обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), проведет под стражей два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, мужчину обвиняют в том, что он поддерживал «внеслужебные отношения» с арестованными, содержащимися в СИЗО. Он оказывал им покровительство, создал условия для незаконного улучшения материально-бытового обеспечения, в том числе речь идет о пользовании телефонной связью.

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