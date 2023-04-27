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Коммерсантъ FM
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В Японии вынесли приговор помощнику капитана «Амура» Павлу Добрянскому

Окружной суд японского города Асахикава приговорил третьего помощника капитана российского судна «Амур» Павла Добрянского к трем годам тюрьмы с отсрочкой исполнения на пять лет, сообщило генконсульство России в Саппоро. Однако отбывать наказание в японской тюрьме он не будет. Павла Добрянского освободят, иммиграционная служба начнет процедуру по его депортации.

В мае 2021 года сухогруз «Амур», принадлежащий сахалинской рыбопромышленной компании «Амурское», столкнулся с рыболовецкой шхуной «Хокко-мару—8». Трое из пяти рыбаков, находившихся на японской шхуне, погибли. По этому делу в Японии был задержан третий помощник капитана «Амура» Павел Добрянский по уголовным статьям о халатности и ненадлежащем управлении судном. В конце июня 2021 года господину Добрянскому предъявили обвинения в халатности со смертельным исходом.

После оглашения приговора японским окружным судом адвокат россиянина Нориаки Накамура объяснил «РИА Новости», что несмотря на признание Павла Добрянского виновным, отбывать наказание в тюрьме он не будет. Только в случае повторного правонарушения срок по оглашенному сегодня, 27 апреля, приговору будет добавлен к новому.

В Японии существует институт отсрочки исполнения наказания. Период отсрочки, согласно УК Японии, составляет от одного года до пяти лет со дня вступления приговора в законную силу. На этот период осужденному назначается защитный надзор. Отсрочка отменяется в случае совершения обвиняемым в период испытательного срока нового преступления. Если же испытательный период истекает без нарушений приговор утрачивает свою силу.

Российское судно и японская рыболовецкая шхуна столкнулись в 23 км от побережья острова Хоккайдо 26 мая 2021 года. Судебный процесс над помощником капитана «Амура» начался в сентябре 2022 года. По уголовным статьям о халатности и ненадлежащем управлении судном помимо Павла Добрянского обвинения были предъявлены капитану японской рыболовецкой шхуны. Он получил три года условно.

Милена Костерева

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