На Ставрополье завершился сев сахарной свеклы на площади 33 тыс. га

В Ставропольском крае аграрии завершили посадку сахарной свеклы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона. В текущем году под эту культуру выделено 33 тыс. га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставропольского края Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставропольского края

Свеклу возделывают в Новоалександровском, Кочубеевском, Изобильненском, Труновском и Красногвардейском округах края. Наибольшая доля приходится на Новоалександровский округ, где в 2023 году засеяли 13,7 тыс. га, что на 1,9 тыс. га больше, чем в прошлом году.

«Свекла – одна из основных высокопродуктивных и значимых культур в современном земледелии. При четком соблюдении современных технологий, благоприятных погодных условиях можно достичь хорошей урожайности»,— цитирует пресс-служба замминистра сельского хозяйства Ставропольского края Елену Тамбовцеву.

В 2022 году Ставрополье вошло в десятку ведущих производителей сахарной свеклы в России. В регионе было собрано 1,7 млн т корнеплодов.

Анастасия Назарова