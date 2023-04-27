В Челябинской области продажи подержанных автомобилей выросли на 14,2%

В январе-марте продажи автомобилей с пробегом в возрасте до трех лет на «Авито» в Челябинской области выросли на 14,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщается в исследовании «Авито Авто».

Средняя цена подержанных автомобилей не старше трех лет в первом квартале в Челябинской области составила 1,9 млн руб. Самыми востребованными моделями в регионе стали Lada Granta, Lada Vesta, Hyundai Tucson, Kia Ceed и Toyota Camry.

В целом по России доля машин в возрасте до трех лет на вторичном авторынке в первом квартале составила 10,3%. Годом ранее она оценивалась в 8,9%. Наиболее популярными моделями стали Lada Granta и Lada Vesta c долей продаж в сегменте 4,8% и 3,6% соответственно. Следом идут Toyota Camry (2,9%), Hyundai Solaris (2,8%) и Kia K5 (2,2%).

Эксперты «Авито Авто» отмечают, что многие покупатели рассматривают трехлетние автомобили в качестве альтернативы новым из салона. «Как правило, трехлетки обладают современными характеристиками, на них еще действует гарантия производителя, и часто такие авто имеют небольшой пробег. Эти факторы способствует росту продаж автомобилей в возрасте до трех лет», — комментируют эксперты «Авито Авто».