Красноярский суд освободил от наказания начальника диспетчерской службы лесохраны по делу о массовых пожарах

В Советском райсуде Красноярска завершилось рассмотрение уголовного дела начальника региональной диспетчерской службы «Красноярской базы авиационной и наземной охраны лесов» Артема Хребтова. По ч.1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба) ему назначили 280 часов обязательных работ и освободили от наказания в связи с истечением сроков давности, говорится в ответе суда на запрос «Ъ-Сибирь».

В декабре 2021 года Следственный комитет России (СКР) направил на рассмотрение суда уголовное дело в отношении Артема Хребтова. В сообщении СКР указывается, что с 21-го по 27 июня 2019 года обвиняемый, зная о массовых лесных пожарах на территории Богучанского района Красноярского края, не передал в министерство лесного хозяйства региона информацию о возникшей ЧС, негативного прогноза развития лесопожарной обстановки и необходимости привлечения к тушению дополнительных сил. Этим, по версии СКР, он нарушил свои должностные инструкции и руководящие ведомственные документы.

Следствие уверено, что в результате пожары перешли в категорию массовых, лесному фонду Красноярского края был причинен ущерб на сумму 757 млн руб. В июле 2019 года в связи с лесными пожарами в Красноярском крае был введен режим ЧС. Регион был признан «наиболее горимым» наряду с Иркутской областью и Якутией.

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Илья Николаев