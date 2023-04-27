Организацию питания участников Российской студенческой весны в Перми оценили в 22,4 млн рублей

Краевое минзакупок ищет подрядчика для организации питания участников и волонтеров XXXI Всероссийского фестиваля студенческого творчества «Российская студенческая весна». Соответствующий аукцион объявлен на портале госзакупок.

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Как указано в техническом задании, исполнитель должен обеспечить набор и формирование службы питания (при этом персональный состав требуется согласовать с заказчиком). Место питания должно быть размещено в пределах улиц Хохрякова, Советской, Луначарского и Комсомольского проспекта и оборудовано всем необходимым. Питание должно быть организовано в формате столовой с оборудованной линией раздачи в одноразовой посуде со следующим графиком питания: обед с 12:30 до 15:00 и ужин с 18:30 до 21:00. При оказании услуг по настоящему техническому заданию исполнитель не допускает блюда с содержанием свинины и свиных субпродуктов, предусматривает в меню 4% вегетарианских обедов и ужинов, а также 2% обедов и ужинов из халяльных продуктов.

Максимальная цена контракта определена в 22,4 млн руб. Победителя аукциона определят 28 апреля.

XXXI Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» для студентов высшего образования, совместный проект Российского Союза Молодежи и президентской платформы «Россия — страна возможностей», стартует с 26 мая и пройдет по 1 июня 2023 года в Перми. 3,5 тыс. конкурсантов из более чем 70 регионов представят около 1,5 тыс. конкурсных номеров. Студенты будут соревноваться в 52 номинациях по 10 направлениям, в том числе и «Региональной программе». Фестиваль пройдет в рамках празднования 300-летия Перми региона и Дня Российского Союза Молодежи (31 мая) и станет одним из массовых молодежных конкурсных мероприятий в России для студентов вузов. Слоган фестиваля — «Все по-своему».