Господдержка НКО на Кубани за два года увеличилась почти втрое

Объем грантовой поддержки НКО в Краснодарском крае в 2022 году вырос на 170% по отношению к 2021 году и составил 232,7 млн руб. В текущем году объем финансирования увеличили еще на 10%. Об этом руководитель Центра развития гражданского общества Краснодарского края Даниил Лаврешин сообщил на круглом столе «Агробизнес и некоммерческие организации: достижения и перспективы взаимодействия», который провел ИД «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Чураков, «Ъ-Кубань» Фото: Игорь Чураков, «Ъ-Кубань»

По его словам, за последние два года число некоммерческих организаций в Краснодарском крае увеличилось на 5%. Сейчас в регионе 6,8 тыс. НКО. Обладателями грантов в прошлом году стали 206 НКО против 67 — победителей 2021 года.

Среди победителей конкурсов «Грантов Губернатора Кубани» 2022 года большая часть пришлась на организации, работающие в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта — 38,3%; 30,1% — на учреждения, занимающиеся патриотическим, в том числе военно-патриотическим, воспитанием граждан, и 11,6% — это НКО, обеспечивающие социальную поддержку и защиту населения.

Даниил Лаврешин считает, что НКО нужно активнее осваивать сферу сельского хозяйства. «Некоммерческие организации могут помочь аграриям в популяризации отрасли как современной цифровизированной комфортной для работы среды, продвижении кубанской продукции, внедрении инновационных технологий в производство, развитии агротуризма. Также перспективны, на мой взгляд, проекты в сфере охраны окружающей среды и агроконтроля. Ко всему, совместными усилиями НКО и агробизнеса можно создавать льготы и дополнительные блага для работников отрасли. Все это возможно сделать в рамках грантовой господдержки, выделяемой администрацией края НКО»,— уверен господин Лаврешин.

С экспертом соглашается управляющий агробизнесом ГК «ТД "Сигма"» Любовь Недилько. «Долгое время в моде были менеджеры, юристы и экономисты. Сегодня не хватает ветврачей, зоотехников, агрономов. Объединившись с НКО, мы работаем с образовательными учреждениями, начиная от реабилитационных центров для сложных подростков, над тем, чтобы молодежь изменила свою отношение к сельскому хозяйству и поняла, что работать в аграрном секторе очень интересно и перспективно»,— говорит госпожа Недилько. Она отмечает, что сельское хозяйство сегодня действительно высокотехнологично и комфортно для работы, но об этом мало кто знает, многим сотрудникам предоставляется жилье. «Вместе с НКО агробизнес создает информационное поле, где решаются многие проблемы, участники рынка делятся опытом и учатся сами. Кроме того, компании активно сотрудничают с учебными заведениями, предоставляя базы практик. Но этого мало. Необходима системная популяризация сельского хозяйства. И потенциал взаимодействия агробизнеса и НКО в этом направлении не исчерпан»,— резюмирует эксперт.

Маргарита Синкевич

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