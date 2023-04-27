Александр Милеев: хорошее образование там, где хороший учитель

В последние десятилетия в школьном образовании наблюдается отток молодых кадров. По статистике Российской академии образования в первые годы карьеры уходят от 14 до 52% специалистов по стране. Причины разные, но основная — низкая заработная плата в школах.



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О перспективах профессии учителя говорили на минувшей неделе в Кремле на заседании Совета при президенте России. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила внедрить новую систему оплаты труда педагогов. Пилотный проект уже был запущен в шести регионах и показал результативность. Теперь власти предлагают распространить этот опыт по всей стране.

В Самарской области тоже наблюдается дефицит педагогических кадров. В прошлом году Министерство образования и науки сообщило о том, что школах региона не хватает почти 400 педагогов по основным специальностям — математике, русскому языку и литературе и английскому языку. При этом самарские педагогические вузы ежегодно выпускают тысячи дипломированных специалистов.

Вице-спикер Самарской губернской Думы Александр Милеев много лет совмещает работу в региональном парламенте с должностью проректора в Самарском государственном социально-педагогическом университете. Он уверен, что сейчас нужно поднимать престиж профессии, чтобы молодые педагоги оставались в школах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Учителя — это люди, в руки которых попадают дети сразу после детсада. И от того, насколько учитель будет гореть своей работой, насколько он будет вдохновлен своими учениками, насколько он будет чувствовать себя на своём месте, будет зависеть уровень образования и воспитания в нашей стране. Бывает даже такое, что педагогов воспринимают как обслуживающий персонал, без должного уважения. Я уверен, что на уровне страны нужно принимать новые законы, которые укрепят роль педагогов и позволят им полностью отдавать себя работе, не переживая о том, что зарплаты хватает только на еду и квартиру», — отметил Александр Милеев.

Еще один огромный минус системы — регулярные проверки и рейтинги качества школьного образования. Например, учителей оценивают за техническое обеспечение в рамках ЕГЭ, а не за то, с каким настроем школьники идут к ним на уроки. Фигура учителя за всеми этими бюрократическими схемами отодвинулась на второй план.

«Если у педагога не закрыты базовые потребности — нет достойного заработка, нет ощущения безопасности перед проверками, нет роста в карьере, то о каком уровне образования можно говорить. Когда мы сделаем фигуру учителя значимой, предложим им хорошую зарплату, разгрузим переполненные классы, тогда мы увидим результат. Сейчас средняя заработная плата у учителей по стране — чуть больше 45 тысяч рублей, до вычета налогов. В Самарской области еще меньше — 33 500 рублей. Это крайне мало за столько важную миссию, которую выполняют учителя», — отметил вице-спикер Самарской Губернской Думы Александр Милеев.

2023 год указом президента России объявлен Годом педагога. Главная цель руководства страны — признание особого статуса педагогических работников и повышение престижа профессии.