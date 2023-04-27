Сызранские нефтяники посадили в лесах Самарской области более 4000 деревьев

Волонтеры Сызранского НПЗ в апреле стали инициаторами сразу нескольких экологических акций и озеленили родной город и его окрестности. Нефтяники вдыхают новую жизнь в парки и скверы, а также восстанавливают пострадавшие от пожара лесные массивы.



Внимание, которое предприятия «Роснефти» уделяют масштабной высадке деревьев, — часть большой работы, которую ведет компания согласно своей долгосрочной экологической и углеродной повестке, рассчитанной до 2030 года. Сызранский НПЗ — постоянный организатор и участник таких акций. Только в апреле неравнодушные сотрудники предприятия высадили четыре тысячи саженцев сосны в Рачейском бору — особо охраняемой территории региона. Волонтеры присоединились к Всероссийской экологической акции «Зеленая весна» и федеральной инициативе «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Основная задача проекта — повысить площадь лесных территорий Самарского региона к 2028 году с 13 до 25%.

В качестве добровольцев по озеленению лесничеств Сызранского района Самарской области нефтяники выступают уже третий год. Вместе с ними в акции участвуют студенты-экологи Сызранского филиала Самарского политеха. За это время благодаря стараниям волонтеров более 23 тысяч сеянцев сосны появилось на девяти гектарах Рачейского бора. Его территория, напомним, пострадала в 2010 году от природного пожара, и заводчане решили помочь в лесовосстановлении. Хвойники занимают 13% от всей зеленой площади региона и являются его природной ценностью, поэтому высадка именно вечнозеленых саженцев у сызранцев в приоритете.

В апреле сотрудники предприятия также поддержали всероссийскую акцию «Кедры России» совместно с издательским домом «Комсомольская правда в Самаре». Из Калининградского питомника на завод доставили 200 саженцев кедра, ели и сибирской сосны, часть которых сызранские нефтепереработчики вместе с педагогами и их учениками высадили на территории городской школы №3.

Помимо лесовосстановления, заводчане занимаются озеленением родного города. За полтора года заводчане заложили три сквера, засадив их липами. В этом году работа продолжится: более 200 молодых деревьев будут высажены ко Дню Победы в рамках акции «Сад Памяти», ко Дню России в июне и в честь 340-летия Сызрани в сентябре.

Отметим также, что в этом году волонтеры самарской группы предприятий НК «Роснефть» высадили более тысячи хвойных деревьев в городах Самарской области. Они озеленили Самару, Новокуйбышевск и Сызрань — центры нефтедобычи и нефтепереработки региона.