В Алтайском крае детям запретили ходить в компьютерные клубы, казино и пляжи без взрослых

Депутаты законодательного собрания Алтайского края ужесточили региональный закон о «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах». Согласно принятым поправкам, детям до 18 лет запрещено посещать казино, места проведения азартных игр и пляжи без сопровождения взрослых. Также детям запрещено находиться в ночное время в компьютерных клубах и в заброшенных домах. Законопроект принят на сессии сразу в двух чтениях. За принятие документа проголосовали 40 депутатов, против 12, воздержались трое, двое не голосовали.

Авторами законопроекта являются депутаты партии «Единая Росси» и региональная прокуратура. Документ предусматривает также составлять акты о нарушении закона и передавать информацию о нарушителях в комиссию по делам несовершеннолетних.

Депутат Александр Лазарев привел пример, что поправки разработаны с целью дисциплинировать и детей, и родителей. Часть депутатов назвали документ сырым, к примеру, глава фракции КПРФ Андрей Кривов отметил, что на дорогах гибнет больше детей, чем на водоемах. «Мы пытаемся принять норму закона, которая исполняться не будет. Принимая законы, обеспечить исполнение которых мы не имеем возможности, мы порождаем правовой нигилизм. Механизма соблюдения этой нормы нет», - заявил он.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова