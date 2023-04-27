Боец ЧВК «Вагнер» из Красноуральска погиб в ходе спецоперации на Украине

В Красноуральске (Свердловская область) состоится прощание с 48-летним бойцом ЧВК «Вагнер» Иваном Новиковым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе администрации уральского города.

Прощание состоится сегодня, 27 апреля, в 13:00 в Храме во имя Праведного Иоанна Кронштадтского и Преподобного Сергия Радонежского.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте