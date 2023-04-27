ФСБ проведет в Челябинске учения с пиротехникой

В Челябинске проходят учения на объектах УФСБ России по региону. Планируется применение имитационных пиротехнических и иных специальных средств, сообщает пресс-служба ведомства.

Антитеррористические учения с участием сотрудников региональных главных управлений МВД, МЧС, пограничного управления ФСБ пройдут 27 апреля на объектах, в том числе распложенных в центре Челябинска. «В процессе тренировки отрабатываются действия должностных лиц и взаимодействующих структур при локализации возможной угрозы»,– говорится в сообщении.

Сотрудники УФСБ призывают жителей Челябинска и гостей города соблюдать спокойствие и поддерживать общественный порядок, а также выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов в районе проведения учения. Также южноуральцам рекомендуют критически относиться к сведениям о действиях силовых ведомств, появляющимся в публичном пространстве сведениям, и доверять только официальным источникам информации.