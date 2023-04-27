Керченскую переправу временно закрыли из-за сильного тумана

Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за сильного тумана. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK «Керченская паромная переправа» Фото: VK «Керченская паромная переправа»

Сведения о временной остановке паромного сообщения появились 27 апреля в 05:57.

Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение, связанное с ухудшением погодных условий. В частности, синоптики прогнозировали дожди, грозы и усиление ветра до 20 м/с в период с 27 по 28 апреля. В ведомстве отметили, что подобная ситуация увеличивает вероятность происшествий на объектах, расположенных в акваториях Черного и Азовского морей. Жителям прибрежных районов рекомендовано не посещать пляжи, не выходить на пирсы и берегоукрепительные сооружения.

Анастасия Донскова

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