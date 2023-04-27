«Авито недвижимость»: спрос на земельные участки в Воронежской области вырос на 9,6%

Аналитики онлайн-платформы «Авито недвижимость» подсчитали, что за год в России объем предложения загородных земельных участков вырос на 2,5%, спрос — на 6,2%, стоимость участков — на 20%. Тенденция заметна и в отдельно взятых регионах. Так, в Воронежской области стоимость земли, по подсчетам «Авито Недвижимость», к концу первого квартала 2023-го выросла на 16,3%, средняя стоимость участка составила 500 тыс. руб.

Количество объявлений о продаже земли в Воронежской области выросло на 7,8%, спрос вырос на 9,6%. Средняя цена за сотку в Воронежской области за год выросла на 16,3% и составила 41,7 тыс. руб.

Амалия Нечаева

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