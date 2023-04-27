Турпоток Новосибирской области вырос на 20% в 2022 году

Количество туристов, заселившихся в отели Новосибирска в прошлом году на 20,7% превысило показали 2021 года и составило более 1,3 млн человек, сообщает минэкономразвития региона. По словам главы министерства Льва Решетникова, этот показатель также «значительно превышает уровень доковидного 2019 года: мы приняли на 186 тыс. туристов больше».

Также в регионе отмечен рост объема платных туристских услуг: по оперативным данным, он составил 18 014,6 млн руб. – превышение целевого показателя госпрограммы на 2022 год в 2,3 раза.

Санатории Новосибирской области за прошлый год приняли 167,9 тыс. человек (+15,9% к 2021 году). Всего, по данным Росстата, в 2022 году в санаторно-курортных организациях в Сибири прошли лечение 693,5 тыс. человек (+ 19,3%). При этом санаторно-оздоровительные услуги, по данным Росстата, в декабре 2022 года стоили в Сибири в среднем на 9,6% дороже, чем годом ранее.

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Оксана Павлова