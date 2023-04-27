Депутат Крашенинников заявил о необходимости разработать новый УК после подготовки КоАП

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что разработкой нового Уголовного кодекса (УК) нужно начать заниматься после того, как будет проведена работа по систематизации Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Об этом он сказал в интервью «Российской газете».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Крашенинников

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Павел Крашенинников

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Соответственно, сначала надо провести работу по систематизации законодательства об административных правонарушениях. А потом надо будет заняться разработкой нового УК. Очевидно, с ним надо работать. Конечно, лучше вместе, но не понимаю, кто с этим может справиться»,— сказал депутат.

По его мнению, КоАП, а не УК находится на первом месте по «противоречивости и разношерстности», поэтому систематизацией административного кодекса нужно заниматься в первую очередь. Господин Крашенинников сообщил, что работу над новым КоАП сейчас ведет министерство юстиции. Дальше документ должен быть направлен в правительство и после одобрения кабмина внесен в Госдуму, разъяснил депутат.

В 2016 году господин Крашенинников называл УК «лоскутным одеялом», которое пытаются перекроить под существующие проблемы. Он призывал синхронизировать общую и особенную части Уголовного кодекса.

Эрдни Кагалтынов