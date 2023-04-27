Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Депутат Крашенинников заявил о необходимости разработать новый УК после подготовки КоАП

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что разработкой нового Уголовного кодекса (УК) нужно начать заниматься после того, как будет проведена работа по систематизации Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Об этом он сказал в интервью «Российской газете».

Павел Крашенинников

Павел Крашенинников

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Павел Крашенинников

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Соответственно, сначала надо провести работу по систематизации законодательства об административных правонарушениях. А потом надо будет заняться разработкой нового УК. Очевидно, с ним надо работать. Конечно, лучше вместе, но не понимаю, кто с этим может справиться»,— сказал депутат.

По его мнению, КоАП, а не УК находится на первом месте по «противоречивости и разношерстности», поэтому систематизацией административного кодекса нужно заниматься в первую очередь. Господин Крашенинников сообщил, что работу над новым КоАП сейчас ведет министерство юстиции. Дальше документ должен быть направлен в правительство и после одобрения кабмина внесен в Госдуму, разъяснил депутат.

В 2016 году господин Крашенинников называл УК «лоскутным одеялом», которое пытаются перекроить под существующие проблемы. Он призывал синхронизировать общую и особенную части Уголовного кодекса.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...