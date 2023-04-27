Гана первой в мире применит прививку от малярии

В мире от малярии ежегодно умирает примерно 600 тыс. человек, из которых большая часть — дети. Санитарно-гигиенические мероприятия обычно состоят в борьбе против переносчиков возбудителя — комаров. Теперь есть прививка, но есть и одна важная особенность.

Власти Ганы, действительно, приняли на вооружение оксфордский препарат, но он еще не прошел всех необходимых испытаний. К примеру, Всемирная организация здравоохранения еще не обнародовала данных об эффективности и безопасности противомалярийной вакцины. «ВОЗ может поддержать, может не поддержать, но она не решает, одобрен препарат или не одобрен. Мы в Гане одобрили — и этого достаточно»,— заявил Делиз Дарко, гендиректор Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Ганы (FDAG).

Один из создателей вакцины, Адриан Хилл, сообщил, что FDAG одобрило вакцину для возрастной группы с самым высоким риском смерти от малярии — детей в возрасте от 5 до 36 месяцев. Оксфордcкие разработчики заключили соглашение с одним из крупнейших в мире производителей вакцин, Индийским институтом сывороток, на производство 200 млн доз противомалярийной прививки в год. По словам Хилла, это первый случай, когда крупная вакцина была одобрена в африканской стране раньше, чем в богатых странах. Кроме того, редкость, что вакцина получила одобрение регулирующего санитарного органа до публикации данных заключительных стадий испытаний.

«После ковида африканские регулирующие органы заняли гораздо более активную позицию, чем прежде, они говорили: мы не хотим опять быть последними в очереди»,— прокомментировал ситуацию Хилл.

На разработку вакцин ушли десятилетия — у малярийного плазмодия сложная структура и жизненный цикл.

Пока ВОЗ не одобрит вакцину, Гана не сможет получить международного финансирования на ее закупку. Но в последние годы страна переживает экономический бум, так что, вероятно, сможет и сама профинансировать закупки — по крайней мере на первом этапе.

Оксфордская вакцина — вторая в истории. Первая, Mosquirix, была создана британской фармацевтической компанией GSK и в прошлом году одобрена ВОЗ. Но недостаток финансирования и коммерческого потенциала вакцины мешает GSK производить столько доз, сколько необходимо для борьбы с малярией, поэтому появилась и конкурирующая вакцина.

GSK взяла на себя обязательство производить до 15 млн доз Mosquirix ежегодно до 2028 года, что значительно меньше примерно 100 млн доз четырехдозовой вакцины в год, которая, по данным ВОЗ, необходима в долгосрочной перспективе для защиты примерно 25 млн детей.

Гана, Кения и Малави участвовали в пилотной программе применения Mosquirix. С момента появления вакцины Mosquitox в 2019 году ее получили 1,2 млн детей в трех странах. По данным ВОЗ, в районах, где проведена вакцинация, детская смертность от всех причин снизилась на 10%.

По материалам.

Ольга Грибова