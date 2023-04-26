По итогам работы в 2022 году шести министрам Саратовской области снизили зарплаты

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о результатах года работы системы оценки эффективности чиновников (KPI). Глава региона дал интервью изданию «Интерфакс».

По итогам оценки работы в 2022 году с января 2023го шести министрам снизили зарплаты на 5-10%. Санкция действует в течение года. Пятеро заместителей глав районов Саратовской области лишились работы, восемь получили выговоры.

Чиновников оценивают по уровню зарплат в отрасли и на конкретной территории; качеству реализации государственных программ; уровню доверия жителей; участию в нацпроектах и т. д. Главы районов должны следить за всеми направлениями реального сектора: экономикой, промышленностью, сельским хозяйством и социальной сферой.

«Наша задача — сформировать структуру областной власти, муниципалитетов таким образом, чтобы Саратовская область принимала участие в максимальном количестве нацпроектов и госпрограмм. Мы делаем все, чтобы в область шли инвестиции, чтобы регион развивался. В первую очередь, все нацелено на это», — цитирует издание Романа Бусаргина.

Губернатор отметил, что привязка уровня зарплаты к системе KPI стимулировала госслужащих внимательнее относиться к проблемам граждан.

Дарья Васенина