Город меняется необъяснимо

Министерство имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области планирует внести значительные изменения в Правила землепользования и застройки Ульяновска (ПЗЗ). Однако в проекте изменений ПЗЗ, размещенном на сайте общественной и антикоррупционной экспертизы, нет никаких обоснований предлагаемых изменений, а также их конкретизации. Общественные активисты считают такой документ коррупциогенным, лишающим депутатов и общественность возможности контроля за действиями региональной власти. В профильном комитете регионального заксобрания заявляют, что нельзя вносить изменения без обоснований, и отмечают, что умалчивание информации и отсутствие подробных объяснений ведет к росту недоверия к органам исполнительной власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В среду, 26 апреля, закончился период приема возражений и пожеланий от общественности и экспертов по проекту приказа министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области, которым вносятся изменения в постановление администрации Ульяновска № 1166 от 10.08.2021.

Как указано в документе, в соответствии с переданными полномочиями (в августе прошлого года полномочия по изменениям Генплана и ПЗЗ Ульяновска, несмотря на сопротивление общественности, были переданы региональными депутатами на уровень региона) и на основании обращения строительной компании ООО «СЗ Премьера» в ПЗЗ Ульяновска вносятся изменения. Всего изменения вносятся по восьми статьям постановления городской администрации — это новые редакции карт градостроительного зонирования Ульяновска и всех его районов, карт зон действия ограничений по объектам культурного наследия, условий сохранения образовательных учреждений и условий охраны окружающей среды. Однако в документе нет никакой конкретизации изменений и обоснований необходимости изменений. В пояснительной записке в качестве обоснования изменений дается только информация об обращении в министерство ООО «СЗ Премьера» (распоряжением облправительства от 09.06.2021 № 305пр проекту компании по строительству жилкомплекса на проспекте Авиастроителей в Заволжском районе Ульяновска присвоен статус масштабного инвестпроекта). На основании этого обращения «Премьеры» и были подготовлены изменения в ПЗЗ. Но изменения функционала зон для «Премьеры» касаются только трех небольших земельных участков в Заволжском районе Ульяновска. Никакие иные обоснования вносимых изменений по остальным семи картам измененных ПЗЗ, а также их детализация не приводятся.

Между тем даже беглый анализ вносимых изменений показывает, что в предлагаемых изменениях есть нестыковки с действующим Генпланом Ульяновска. Так, например, на новых картах ПЗЗ особо охраняемая природная территория местного значения (ООПТ) «Парк дружбы народов» обозначена не как ООПТ, а как «зона охраняемого природного ландшафта», что имеет иные и значительно менее строгие ограничения по строительству, чем ограничения, существующие для ООПТ. Кроме того, юристы регионального общественного движения «За сохранение исторического наследия Ульяновской области» пояснили «Ъ», что, согласно законодательству, вносить изменения по зонам охраны объектов культурного наследия не может минимущества и архитектуры, «это может делать только правительство Ульяновской области своим постановлением, и только при наличии проекта, прошедшего историко-культурную экспертизу, но никаких новых проектов не было».

Выяснить в минимущества и архитектуры, почему в проекте приказа отсутствуют обоснования изменений и их детализация, не удалось — на запрос «Ъ» министерство не ответило. Помощник губернатора по градостроительству и архитектуре Ольга Мельникова была для комментариев недоступна.

В управлении градостроительства и архитектуры мэрии Ульяновска не смогли пояснить, какие конкретно изменения внесены в карты градостроительного зонирования по районам города, лишь отметили, что «теперь это полномочия региона», и с управлением эти изменения не согласовывались.

По информации «Ъ», ряд представителей общественности направили в министерство свои возражения, указав, что считают документ коррупциогенным, поскольку отсутствие детализации изменений и их обоснования не дает возможности общественности и депутатскому корпусу контролировать действия власти.

Председатель профильного комитета регионального заксобрания Дмитрий Грачев (лидер фракции ЛДПР) заявил «Ъ», что намерен со своими специалистами проверить документ и запросить подробности по изменениям. По его словам, когда вносятся какие-то изменения, обязательно в документе должно быть подробно расписано, что меняется и почему, «должны быть указаны обоснования необходимости изменений», а «так, как сделано сейчас, так нельзя». «К любому умалчиванию я отношусь крайне негативно. Чем меньше информации, тем больше будет возникать вопросов, и тем больше будет подозрений, что там что-то не так, что-то „серое“, „кривое“ и „мутное“. Сначала они (вероятно, имеются в виду чиновники минимущества. — «Ъ») просят дать им максимум полномочий, объявляют себя высочайшими профессионалами, а потом — полное отсутствие обратной связи, хотя могли бы максимально пояснять свои действия. И такое умалчивание порождает недоверие к исполнительной власти»,— отметил депутат.

Сергей Титов, Ульяновск