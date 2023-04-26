Внешнеторговый оборот между Саратовской областью и Китаем вырос за год на треть

Делегация Китайской Народной Республики приехала в Саратовскую область. С полномочным послом России в Китае Чжаном Ханьхуэем встретился губернатор Роман Бусаргин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

За 2022 год внешнеторговый оборот между Саратовской областью и КНР вырос на 34%. Регион поставляет электронные лампы для радиоэлектроники, свечи зажигания и подсолнечное масло. Господин Бусаргин уточнил, что субъект федерации может также предложить восточным партнерам строительное стекло, металлопрокат для железных дорог и фосфорные удобрения. Саратовская сторона интересуется поставками каучука, комплектующих для микроэлектроники и подшипников, а также оборудования для нефтегазовой отрасли.

Господин посол заявил о возможности вложений в сельское хозяйство: «Наши предприниматели готовы поставлять технологические изделия: инженерное, транспортное, нефтеперерабатывающее оборудование, точные приборы измерения. Инвесторы изучают возможности для инвестиций в ветроэнергетике».

Также Чжан Ханьхуэй обозначил перспективу сотрудничества в гуманитарной сфере. Стороны обсуждают увеличение количества китайских студентов в саратовских ВУЗах, обучение жителей региона в КНР, расширение курсов китайского языка и привлечение китайских туристов в область.

Дарья Васенина