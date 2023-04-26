Лилии Чанышевой грозит 12 лет лишения свободы и выплата штрафа

Сегодня в Кировском райсуде Уфы гособвинение огласило сроки для бывших членов уфимского штаба Навального («Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены в России). По словам адвоката экс-координатора штаба Лилии Чанышевой (внесена в список террористов и экстремистов) Рамиля Гизатуллина, его подзащитную попросили приговорить к 12 годам лишения свободы и назначить ей выплату штрафа в размере 700 тыс. руб., а бывшего активиста штаба Рустема Мулюкова — к пяти годам.

Лилия Чанышева была задержана в ноябре 2021 года. Она обвиняется в организации экстремистского сообщества (ч.3 ст. 282.1 УК РФ) и НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ), а также в призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК РФ). С момента задержания она находится под стражей. Подсудимая не признает вину.

Булат Баширов

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