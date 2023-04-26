В Казани прошел пикет в защиту татарского языка

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Союз татарской молодежи «Азатлык» Фото: Союз татарской молодежи «Азатлык»

Союз татарской молодежи «Азатлык» провел в Казани акцию, посвященную Дню родного языка (отмечается в Татарстане 26 апреля в день рождения поэта Габдуллы Тукая).

На площадь Свободы активист движения вышел с плакатом «День родного языка есть, а образования на татарском языке нет. Чтобы на это сказал Тукай. Требуем вернуть татарский язык в школы и создать полноценную систему образования на татарском языке».

«В день родного языка важно не только плясать и петь. Мы хотим актуализировать важные вопросы нашего языка, когда татарский фактически вытеснен из сферы образования и общественной жизни Татарстана»,— сказал «Ъ-Казань» председатель союза «Азатлык» Наиль Набиуллин.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"