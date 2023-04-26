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«Трансконтейнер» увеличил мощности своего терминала на жд-станции Лагерная в Казани

ПАО «Трансконтейнер» на 60% увеличило мощности перерабатывающего контейнерного терминала «Лагерная», находящегося на одноименной станции Горьковской железной дороги в Казани. Об этом сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена Татарстана Фарида Абдулганиева.

Терминал был открыт в декабре прошлого года в качестве филиала «Трансконтейнера». С начала текущего года из него было отправлено семь составов с товарами из Татарстана. «В первом квартале текущего года мы отправили пять контейнерных поездов из Татарстана и в апреле уже два»,— цитирует директора терминала Анатолия Каринского пресс-служба.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"

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