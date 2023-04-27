Строительство нового общежития ПГНИУ запланировано на 2024-2025 годы

Строительство нового общежития ПГНИУ на ул. Петропавловской, 115а запланировано на 2024-2025 годы, сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе вуза. Проект возведения этого общежития, рассчитанного на 352 места, включен в программу развития кампуса университета. «В настоящий момент проводится актуализация проектно-сметной документации, в этом году она должна пройти Главгосэкспертизу», - пояснили в ПГНИУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

О планах Пермского государственного национального исследовательского университет построить новое общежитие на ул. Петропавловской, 115а стало известно еще в 2013 году. В 2021 году университет обратился в пермскую комиссию по землепользованию и застройке с предложением установить на участке по ул. Петропавловской, 115, 117, 121 подзону высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов ЦС-2 с высотностью зданий в 17 этажей. На этой территории уже расположены три общежития университета.

Согласно проектно-сметной документации, разработанной отделом капстроительства ПГНИУ, общежитие по ул. Петропавловская, 115а рассчитано на 17 этажей. На второй квартал 2021 года стоимость строительства оценивалась чуть более 400 млн руб. Площадь здания составит почти 7 тыс. кв. м.

Помимо этого, краевая структура «Корпорация развития Пермского края» курирует проект еще одного общежития для университета. На месте двух зданий по ул. Дзержинского, 3 предполагается возвести два объекта. Одно из строений станет общежитием ПГНИУ, а другое будет совмещать функции общежития и многофункционального объекта, предназначенного для научной деятельности.