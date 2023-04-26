Из Крыма в Ростов-на-Дону запустят два новых поезда

Из Симферополя в Ростов-на-Дону запустят два новых поезда. Решение о добавлении составов по этому маршруту приняли из-за большого пассажиропотока, сообщает пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс» Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс»

Поезд №99/100 будет ходить через день. В первый рейс из Симферополя он отправится уже 27 апреля, в обратном направлении — 28 апреля. Из столицы Крыма состав будет выезжать в 16:50 и прибывать в Ростов-на-Дону на следующий день в 8:33. Из Ростова-на-Дону отправление назначено в 21:02 и прибытие в Симферополь — на следующий день в 10:20.

Поезд №195/196 будет ходить один раз в неделю. Из Крыма он будет отправляться по средам в 02:10 и прибывать в Ростов-на-Дону в этот же день в 16:06. В обратном направлении он будет выезжать в 02:21 по четвергам и прибывать в Симферополь в 15:00. Первый рейс из Симферополя назначен на 3 мая, из Ростова-на-Дону — на 4 мая.

Татьяна Ручкина

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