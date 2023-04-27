Молочный актив Владимира Матыцина значительно нарастил убытки

Чернушинский маслосыркомбинат «МаСКо» отчитался о финансовых итогах за 2022 год. Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия по сравнению с 2021 годом выросла почти вдвое (на 91,5%) – до 1,61 млрд руб. При этом «МаСКо» также значительно нарастил чистый убыток. Отрицательный финансовый результат комбината в 2022 году составил 233,7 млн руб. – это на 45,8% убытка 2021 года.

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Отметим, что в 2021 году «МаСКо» получило 843,6 млн руб. выручки и 160,2 млн руб. чистого убытка.

Как указано на сайте «МаСКо», Чернушинский маслосыркомбинат был основан в 1954 году. На протяжении всего периода работы комбинат не раз реконструировался и расширялся, осваивал новые виды продукции, например, сыр сулугуни. Сейчас «МаСКо» является одним из ведущих производителей молочной продукции в Пермском крае. Предприятие выпускает молоко, сыры, творог, йогурты и другие виды молочной продукции под торговой маркой «Точно молочно!». Согласно имеющимся данным, с 2018 года предприятие ежегодно получало убытки, кроме 2020 года (тогда «МаСКо» получило 59,4 млн руб. прибыли). С 2004 года предприятие контролируется бизнесменом Владимиром Матыцыным. За господином Матыцыным числится 5% долей в ООО, остальные 95% - за подконтрольным ему ООО «Элекон лизинг»