В Липецке открыли футбольную школу «Динамо»

Московский футбольный клуб «Динамо» открыл на одноименном стадионе в Липецке футбольную школу имени Льва Яшина. Об этом сообщили в правительстве региона. В ней будут тренироваться юноши от девяти до 17 лет.

Власти рассчитывают, что конкуренция с местным «Металлургом» позволит улучшить ситуацию не только с детским, но и с профессиональным футболом в регионе. В 2022 году была проведена реконструкция стадиона «Динамо» в Липецке: полностью заменили газон, обновили освещение провели ремонт в раздевалку.

«Инфраструктура для занятий физкультурой и спортом в регионе становится лучше с каждым годом. Практически все жители Липецкой области могут заниматься в шаговой доступности от дома, места работы или учебы... Популяризация спорта является инвестицией в здоровье и будущее региона»,— отметил губернатор Игорь Артамонов.

По словам представителей ФК «Динамо», в спортшколах клуба в России (около 40 плюс шесть филиалов академии «Динамо») занимаются около 3,5 тыс. футболистов. Наиболее одаренные получают возможность тренироваться в футбольной академии клуба имени Льва Яшина, где сейчас числится более 400 человек.

Владимир Зоркий

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