На отчете губернатора прессе места не хватило

Губернатор Петербурга выступил в Законодательном собрании с ежегодным отчетом о делах городского правительства за 2022 год. В своей речи он затронул проблему санкций, СВО, а также рассказал, в каком состоянии находится городская экономика. Депутатов же интересовали существующие городские проблемы, о которых градоначальник в своем отчете не упомянул.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ежегодный отчет губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о результатах деятельности правительства за 2022 год в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Руководитель фракции партии "Новые люди" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Дмитрий Павлов (слева) и депутат от партии "Единая Россия" Констатнтин Чебыкин (справа), перед заседанием Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Слева нараво: депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Марина Шишкина, депутат от партии "Единая Россия" Елена Рахова и депутат от партии "Единая Россия" Любовь Егорова перед заседанием Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Депутат от партии "Единая Россия" Наталия Астахова (слева) и депутат от "КПРФ" Александр Расудов (в центре) перед заседанием Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Депутат партии "Единая Россия" Елена Рахова (слева) и глава парламентской фракции партии "Единая Россия" Павел Крупник (справа) перед началом заседания Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Депутат ГД РФ Александр Тетердинко (второй слева), депутат ГД РФ Витайлий Милонов (в центре) и депутат ГД РФ Сергей Боярский (второй справа) перед заседанием Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Слева направо: депутат от "КПРФ" Александр Рассудов, председатель комитета по строительству правительства Санкт-Петербурга Игорь Креславский и веце-губернатор правительства Санкт-Петербурга Валерий Москаленко перед заседанием Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (справа) и председатель ЗакС Санкт-Петербурга Александр Бельский (слева) перед началом заседания Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время выступления Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время выступления Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время выступления Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Депутат от партии "Единая Россия" Анастасия Мельникова, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский после заседания Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Слева направо: депутат Законодательного собрания от партии "Яблоко" Борис Вишневский, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский после заседания Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Следующая фотография 1 / 13 Ежегодный отчет губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о результатах деятельности правительства за 2022 год в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Руководитель фракции партии "Новые люди" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Дмитрий Павлов (слева) и депутат от партии "Единая Россия" Констатнтин Чебыкин (справа), перед заседанием Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Слева нараво: депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Марина Шишкина, депутат от партии "Единая Россия" Елена Рахова и депутат от партии "Единая Россия" Любовь Егорова перед заседанием Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Депутат от партии "Единая Россия" Наталия Астахова (слева) и депутат от "КПРФ" Александр Расудов (в центре) перед заседанием Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Депутат партии "Единая Россия" Елена Рахова (слева) и глава парламентской фракции партии "Единая Россия" Павел Крупник (справа) перед началом заседания Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Депутат ГД РФ Александр Тетердинко (второй слева), депутат ГД РФ Витайлий Милонов (в центре) и депутат ГД РФ Сергей Боярский (второй справа) перед заседанием Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Слева направо: депутат от "КПРФ" Александр Рассудов, председатель комитета по строительству правительства Санкт-Петербурга Игорь Креславский и веце-губернатор правительства Санкт-Петербурга Валерий Москаленко перед заседанием Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (справа) и председатель ЗакС Санкт-Петербурга Александр Бельский (слева) перед началом заседания Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время выступления Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время выступления Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время выступления Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Депутат от партии "Единая Россия" Анастасия Мельникова, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский после заседания Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Слева направо: депутат Законодательного собрания от партии "Яблоко" Борис Вишневский, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский после заседания Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

На заседании Законодательного собрания Петербурга 26 апреля во время «Часа правительства» Александр Беглов выступил с ежегодным отчетом губернатора о результатах деятельности городского правительства. Журналистов заранее попросили на отчет не приходить, объяснив это тем, что в зале, где проходит заседание, для прессы не останется места. Все посадочные места были забиты почетными гражданами, сотрудниками ведомств и гостями губернатора. Например, военнослужащими из зоны СВО, которые прибыли в город специально на речь Александра Беглова. Свое выступление Александр Беглов начал с цитаты слов президента РФ Владимира Путина: «Запад развернул против нас не только военный, информационный, но и экономический фронт». После чего градоначальник начал перечислять экономические и промышленные заслуги города.

По данным губернатора, исполнение городского бюджета в 2022 году является лучшим за последние 10 лет — 99,1%. Показатель исполнения программы «национальных проектов» составил 99,9%, общий объем финансирования составил 35 млрд рублей (10 млрд предоставил федеральный бюджет).

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе отчета заявил, что сейчас идет «сражение с наследниками фашистов за независимость России, за наши ценности, за наше будущее». По мнению Беглова, спецоперация «показала, кто чего стоит», и петербуржцы «проявили себя настоящими патриотами».

После речи губернатора фракциям предоставили возможность задать вопрос. Так, глава фракции КПРФ Роман Кононенко поинтересовался у Александра Беглова состоянием и темпами строительства петербургского метро. Честь ответить на этот вопрос губернатор предоставил вице-губернатору Николаю Линченко.

«В плановом режиме сегодня выполняются работы по строительству трех новых станций: “Путиловская”, “Юго-Западная”, Горный институт. В 2024 году мы осуществим ввод в эксплуатацию этих станций. В июне этого года мы запускаем щит “Надежда” с проходкой, с этого момента начинается активная стадия продолжения строительства Лахтинско-Правобережной ветки»,— сообщил господин Линченко.

«Яблочник» Борис Вишневский напомнил губернатору, что еще год назад его фракция спрашивала, «намерены ли власти остановить порочную практику потворствования застройщикам». Депутаты тогда даже перечисляли конкретные адреса — именно ими потом заинтересовался Следственный комитет и возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками комитета по охране памятников (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Ответить на этот вопрос губернатора попросили лично, не перепоручая это профильному вице-губернатору.

Александр Беглов в ответ заявил, что «для ленинградцев и петербуржцев защита наследия была очень личным делом», а от ошибок уберегают суды. По всем перечисленным Вишневским адресам продолжаются судебные разбирательства и не отменено еще ни одного решения, добавил глава комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Макаров, которого все-таки попросили детальнее рассказать о проблеме.

«Если бы, уж простите, вы потрудились изучить открытые источники, то ваш вопрос, может быть, не пришлось бы задавать. А нам не пришлось бы на него отвечать. Касательно “Дома Салтыковой” (Большая Морская улица, 51А) — суд все еще идет. Типография “Брокгауз и Ефрон” — дворовые корпуса никогда не состояли под охраной. Дом по адресу Пушкарская, 7,— сейчас оспариваются разрешения на строительство, отказ комитета на экспертизу по выявлению здания в качестве объекта культурного наследия. <…> Как только инвесторы получают все разрешения на использование здания, выскакивает черт из табакерки. Тут же появляются активисты, которые выступают против»,— сообщил глава КГИОП Сергей Макаров.

Екатерина Рязанова