«Нижнекамскнефтехим» продал производителя нетканых материалов «Полиматиз»

ООО «Центр обслуживания бизнеса», связанное с сыктывкарской группой «Комитекс» (один из крупнейших производителей нетканых материалов в РФ) 19 апреля приобрело у «Нижнекамскнефтехима»100% производителя нетканых материалов и строительных мембран АО «Полиматиз». Об этом сообщил «Интерфакс».

«Центр обслуживания бизнеса» принадлежит гендиректору и совладельцу ООО «Комитекс ГЕО» Михаилу Пшенникову.

«Полиматиз» на территории особой экономической зоны «Алабуга» выпускает нетканое полипропиленовое полотно. Проектная мощность предприятия составляет 10 тыс. тонн продукции в год. В октябре 2021 года «Полиматиз» вместе с «Нижнекамскнефтехимом» был приобретен «СИБУРом» у татарстанской группы «ТАИФ"».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"