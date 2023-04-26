Птицефабрикам не хватает оборудования

В России возникли сложности с переработкой мяса птицы. Это произошло из-за ухода иностранных компаний, которые производят оборудование для таких предприятий. Сейчас оно на 80% зарубежное, пишут «Ведомости» со ссылкой на Росптицесоюз. Найти запчасти для станков стало сложнее. Некоторые из них, по данным издания, пытаются изготавливать в стране. Однако из-за небольшого объема эти детали в десятки раз дороже оригинальных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Частично проблему решают с помощью параллельного импорта. Кроме того, некоторое оборудование и детали можно купить в дружественных странах, отметил президент Евразийской ассоциации птицеводов Сергей Шабаев: «Представьте себе убойную линию, где проходит 15 тыс. голов в час. Цепи, конечно, кое-какие стираются — вот эти запчасти нам сейчас нужны. Аналогов в России пока не делают, хотя несколько заводов уже начали.

Проблема есть — мы пытаемся ее решать с помощью наших китайских партнеров, партнеров из Юго-Восточной Азии, из арабского мира и Турции. Были на выставке в Таиланде — смотрели именно оборудование. Кроме этого, нужно налаживать автоматизацию производственного процесса. Для этого тоже необходима техника — в принципе ее мы нашли, как и запчасти».

В апреле этого года «Ведомости» выяснили, что из России уходит один из крупнейших производителей оборудования для переработки птицы — голландская Meyn. По словам собеседников издания, продукцию этой компании использовали 75% птицефабрик в стране. Не приведет ли это к подорожанию мяса? Директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов считает, что производители в текущей ситуации не смогут переложить свои расходы на потребителя:

«Все российское сельское хозяйство, как и большая часть остальной российской экономики, интегрирована в мировой рынок. И что-то Россия завозила — что-то вывозила. В частности, по тому же мясу и птице страна в последние годы довольно активно увеличила экспорт, при этом какие-то вещи, например, составляющие для кормов, оборудование, завозились. Постепенно замещаются оборудование и запчасти, которые есть.

Просто будет поставляться что-то хуже, что-то более старое, и в целом все это будет значительно дороже. Пока мы видим существенное снижение цен на птицу год к году. Переложить часть расходов производителям на потребителя сложно, поскольку рынок сжимается, конкуренция между ними весьма высока. При этом доходы населения не растут, и в этих условиях повышать стоимость почти невозможно.

В первую очередь траты будут покрываться за счет снижения маржи производителей — деваться им некуда. Какие-то более слабые компании просто уйдут с рынка».

По данным Росстата, цены на охлажденную курицу и куриные окорочка с декабря по март снизились на 4% и 3% соответственно.

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Елена Иванова