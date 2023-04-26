Глава Кубани поручил не допустить застройку особо охраняемых природных территорий

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о необходимости сохранения особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Фото: PerfectStock
«К нам едут отдыхать, наслаждаться красотой зеленых зон. И мы должны предоставить жителям и туристам такую возможность. Важно сохранить уникальные земли в утвержденных границах, чтобы ни одна сотка ООПТ не была застроена или вырублена»,— отметил Вениамин Кондратьев.
С руководителями профильных ведомств он обсудил вопросы сохранения особо охраняемых природных территорий Краснодара. Также на встрече речь шла о развитии и благоустройстве территории «Большого острова», соблюдении природоохранного законодательства на урочище «Красный кут», «Киргизских плавнях» и территории «Лесопарка Краснодарского».
Всего в Краснодаре 39 особо охраняемых природных территорий регионального значения и 14 — местного. Их площадь составляет более 900 га.
Читайте нас в Telegram