Из правого кармана в левый

Верховный суд РФ вернул на пересмотр спор Росприроднадзора с администрацией Мостовского района Кубани о взыскании ущерба, причиненного несанкционированной свалкой. Нижестоящие суды отказали ведомству из-за того, что причинитель вреда и получатель компенсации за него — одно лицо, и это местные власти. Высшая судебная инстанция указала на ошибочность такого подхода, потому что взыскиваемые средства являются «экологически окрашенными». Эксперты считают, что такая позиция ВС РФ будет стимулировать муниципальные власти пресекать подобные нарушения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суды считают, что районные власти бездействуют в вопросе продолжающегося своза отходов на недействующую свалку

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Суды считают, что районные власти бездействуют в вопросе продолжающегося своза отходов на недействующую свалку

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Верховный суд РФ вернул на пересмотр требования Южного межрегионального управления Росприроднадзора (РПН) к администрации Мостовского района Кубани о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде. Федеральное ведомство на протяжении двух лет добивается компенсации вреда, нанесенного в результате эксплуатации несанкционированной свалки. До этого РПН проиграл все суды в нижестоящих инстанциях, которые отказывались взыскивать ущерб, мотивируя это тем, что причинитель вреда и получатель взыскиваемой компенсации — одно и то же лицо. Однако Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ не согласилась с ними и отменила все судебные акты по делу.

Как установили суды, в сентябре 2019 года Росприроднадзор по запросу кубанской прокуратуры проверил мусорную площадку площадью 8,5 сотки в Губском сельском поселении Мостовского района. Ранее она использовалась местной администрацией, а на момент проверки, хотя и имела статус недействующей, на нее все равно производился несанкционированный вывоз строительного мусора, битого стекла и других твердых бытовых отходов. Исследования показали превышение предельно допустимых концентраций в почве загрязняющих веществ, в частности нефтепродуктов и меди. РПН насчитал, что вред нанесен на сумму свыше 2,3 млн руб., однако местные власти возмещать его отказались. Это и стало причиной для обращения надзорного ведомства в Арбитражный суд Кубани.

Суды трех инстанций поочередно пришли к выводу, что, так как взыскание должно производиться с муниципального образования, а взысканная сумма подлежит зачислению обратно в районный бюджет, такое взыскание недопустимо.

Однако ВС разъяснил нижестоящим судам, что, согласно закону об охране окружающей среды, зачисленные в местные бюджеты платежи по таким искам не обезличены, а носят целевой характер. Они могут направляться только на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде или его ликвидацию, а в случае их отсутствия — на иные мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. Таким образом, отказывать в иске в связи с совпадением в одном лице причинителя вреда и получателя компенсации за этот вред нельзя.

Также власти Мостовского района заявляли, что с них нельзя взыскивать вред, потому что не они непосредственно завозили мусор на свалку. Однако ВС указал, что раз местные власти являются распорядителями этого земельного участка, то и ответственность за допуск на него посторонних лиц, а также несанкционированное размещение там отходов ложится на них. Если виновное лицо установят, оно будет обязано возместить вред, но пока эта обязанность ложится на администрацию, поскольку ее бездействие стало причиной экологического вреда, говорится в определении.

Член совета при губернаторе Кубани по развитию гражданского общества и правам человека, представитель Межрегиональной общественной организации «Экологический центр» Евгений Витишко полагает, что продемонстрированный Верховным судом подход ко взысканию экологического ущерба в тех случаях, когда причинитель вреда и получатель компенсации — одно лицо, будет стимулировать местные власти пресекать подобные ситуации.

«Конечно, с одной стороны, это перекладывание денег из правого кармана муниципалитета в левый, но власти будут понимать, что теперь эти средства нельзя будет потратить на строительство сквера, а их можно будет пустить только на решение экологических проблем. А кроме того, подобные взыскания из бюджета будут стимулировать их предъявлять регрессные иски к непосредственным виновникам загрязнения, а для этого они должны будут наладить качественную контрольную работу, работу по фиксированию и документированию этих нарушений. После привлечения к ответственности нескольких лиц, которые вывозят мусор на несанкционированную свалку, думаю, мы получим позитивный результат на практике»,— считает эколог.

Михаил Волкодав