Истец не взял «Иремель»

Компания «Иремель-инвест», владеющая ТРК «Иремель» в Уфе, смогла сохранить права на одноименный товарный знак. Он был зарегистрирован в 2019 году, но свои права на него сначала предъявила бывшая супруга предпринимателя Марселя Юсупова — Наталья Крючкова, а затем его сын — Роман Юсупов. Господин Юсупов, который владеет ТРК «Иремель» в Туймазах, уверен, что Роспатент не имел права регистрировать спорный товарный знак, а его мать настаивала в ведомстве, что у нее, как у бывшего владельца туймазинского «Иремеля», больше прав на спорное обозначение, чем у «Иремель-инвеста». Получить комментарии у Романа Юсупова и «Иремель-инвеста» не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении иска сына предпринимателя Марселя Юсупова — Романа Юсупова к Роспатенту. Господин Юсупов просил признать недействительным решение ведомства, которое в ноябре 2022 года отказало в удовлетворении его возражений по поводу регистрации в качестве товарного знака эмблемы торгово-развлекательных комплексов «Иремель».

Право на товарный знак уфимское ООО «Иремель-инвест», которое владеет зданием ТРК «Иремель» в Уфе, зарегистрировало на себя в ноябре 2019 года по трем классам Международной классификации товаров и услуг — управление бизнесом, эксплуатация, организация и администрирование коммерческих или промышленных предприятий, услуги в сфере недвижимости, транспортные услуги и так далее. Спорное обозначение представляет собой изображение восходящего солнца над двумя рядом стоящими горами, под которым оригинальным шрифтом написано слово «Иремель», а ниже «торгово-развлекательный комплекс». Знак выполнен в зеленом, оранжевом, черном цветовом сочетании.

Жалобу в Роспатент направила Наталья Крючкова — мать Романа Юсупова и бывшая супруга Марселя Юсупова.

В Роспатенте, следует из решения ведомства, опубликованного на его официальном сайте, госпожа Крючкова сообщила, что в 2015-2018 годах она владела зданием ТРК «Иремель» в Туймазах (около 170 км от Уфы), а затем право собственности перешло ее сыну Роману. Само здание туймазинского «Иремеля» было открыто в 2011 году.

ООО «Иремель-инвест» зарегистрировано в октябре 2014 года. Уставный капитал — 2 млрд руб. Владелец — благотворительный фонд «Урал», созданный первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. В 2022 году при выручке 215,1 млн руб. убыток компании составил 44,9 млн руб.

Уфимский «Иремель», которым владел Марсель Юсупов, в 2017 году был продан АО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат» (УХБК, владел Марсель Юсупов) «Иремель-инвесту». Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», компания получила активы на общую сумму 746,6 млн руб. Взамен она обязалась закрыть задолженность УХБК перед Сбербанком на 895 млн руб. «Иремель-инвест», по словам Натальи Крючковой, не мог не знать, что у ее бывшего супруга и его партнеров «имелись и другие аналогичные ТРК в других городах с таким же названием и такими же вывесками», поэтому, зарегистрировав за собой спорный товарный знак, он поступил недобросовестно. Госпожа Крючкова настаивала, что преимущественное право на регистрацию спорного товарного знака было у нее, как у владельца «старейшего» «Иремеля». Кроме того, само слово «Иремель» является общедоступным: так называются горы в Башкирии (Большой и Малый Иремель), а также оно используется в наименовании гостиниц, баз отдыха, футбольного клуба и так далее.

В арбитражном суде Роман Юсупов также заявлял, что «Иремель-инвест» не обладал приоритетным правом на регистрацию товарного знака.

Суд не согласился с мнением истца, в частности, придя к выводу, что семантика оспариваемого обозначения в отношении поименованных услуг классов МКТУ, по которым «Иремель-инвест» зарегистрировал товарный знак, «носит исключительно фантазийный характер». Факт использования спорного слова в названиях футбольной команды, гостиниц и так далее, по мнению суда, говорит о том, что «оно используется именно как название каких-либо объектов, которые не соотносятся с услугами 35, 36, 39-го классов МКТУ оспариваемого товарного знака».

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», «Урал» ранее финансировал проекты компаний, аффилированных с Марселем Юсуповым, но вернуть деньги не смог. Так, фонд долгое время не может войти в реестр требований кредиторов Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури, который задолжал ему около 4 млрд руб.

Связаться с Романом Юсуповым или Натальей Крючковой вчера не удалось: их номеров телефонов нет в открытом доступе.

В «Иремель-инвесте» попросили перезвонить в четверг.

По номерам телефонов сотрудников благотворительного фонда «Урал», известных «Ъ-Уфа», не отвечали.

«„Иремель“ является географическим наименованием природного объекта, а если оно не является зарегистрированным наименованием места происхождения товара, законом его использовать не запрещено,— отметил эксперт. — Задача истца в подобной ситуации заключается в том, чтобы убедить суд в наличии неразрывной ассоциативной связи между товарным знаком и товарами или услугами, относящимися к совершенно конкретным классам МКТУ. Насколько следует из решения суда, в конкретном случае этого сделано не было».

Булат Баширов