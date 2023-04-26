Не со своим уставным

Прокуратура направила в Кировский райсуд Уфы уголовное дело в отношении экс-директора МУП «Служба заказчика и технического надзора» Алексея Данилова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Следствие считает, что в 2021 году Алексей Данилов неоднократно требовал от владельцев ООО «СЗ «Гарантстройинвест» (генподрядчик строительства ЖК «Менделеевский» и ЖК Elementum) продать МУПу 90% в уставном капитале компании по номинальной цене 10 тыс. руб. Первоначально господин Данилов обвинялся в вымогательстве, однако позже дело было переквалифицировано. Его адвокат Анатолий Коротин от комментариев отказался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отказ «Службы заказчика и технадзора» выкупить долю в генподрядной компании привел к арбитражным и уголовным делам

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Отказ «Службы заказчика и технадзора» выкупить долю в генподрядной компании привел к арбитражным и уголовным делам

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Прокуратура Кировского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора МУП «Служба заказчика и технического надзора» (СЗТН) Уфы Алексея Данилова (занимал должность с июня по декабрь в 2021 году). Он обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Дело направлено на рассмотрение в Кировский райсуд Уфы.

По версии следствия, в 2021 году обвиняемый требовал от учредителей ООО «СЗ „Гарантстройинвест“» продать муниципальному предприятию 90% доли в уставном капитале компании рыночной стоимостью 15 млн руб. по номинальной цене — за 10 тыс. руб. В противном случае он угрожал распространить компрометирующие сведения о компании, отметили в пресс-службах прокуратуры Башкирии и регионального СКР. Получив отказ, Алексей Данилов по формальным основаниям не принимал выполненные застройщиком строительно-монтажные работы в литере №7 ЖК Elementum.

Уголовное дело было возбуждено по материалам республиканского УФСБ. Изначально, в декабре 2022 года, господину Данилову было предъявлено обвинение в вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), но позднее его действия были переквалифицированы.

Сначала Алексей Данилов находился под домашним арестом, потом меру пресечения изменили на залог в размере 1 млн руб.

ООО «СЗ «Гарантстройинвест» зарегистрировано в 2017 году в Уфе. Компания является генподрядчиком МУП СЗТН в двух проектах — ЖК Elementum и «Менделеевский». Оба возводятся в квартале улиц Менделеева, Степана Кувыкина и Бакалинская. Учредителем ООО был Александр Григорьев. В 2019 году он продал 10% уставного капитала МУПу, а в 2020 году оставшиеся 90% в равных долях уступил Борису Борисову и Константину Сердюку. Тогдашний руководитель СЗТН Тимур Гиниятуллин отказался от преимущественного права на приобретение доли «Гарантстройинвеста». В 2022 году выручка ООО составила 371,8 млн руб., чистая прибыль — 3,6 млн руб.

31 декабря 2021 года Алексей Данилов уволился по собственному желанию. Вину он не признает.

Адвокат обвиняемого Анатолий Коротин от комментариев вчера отказался.

Взаимоотношения между СЗТН ранее были предметом разбирательств в региональном УФАС и арбитражном суде.

В 2019 году, когда по решению суда муниципальному застройщику перешли права и обязанности банкротного ООО ПХК «Меркурий», который возводил жилые дома в квартале улиц Менделеева, Кувыкина и Бакалинской, он заключил с «Гарантстройинвестом» как с единственным поставщиком 12 договоров на выполнение генподрядных работ общей стоимостью 2,6 млрд руб. Прокуратура Кировского района Уфы сообщила об этом в УФАС, но ведомство, проведя проверку, не нашло нарушений антимонопольного законодательства.

В 2021 году администрация Уфы в арбитражном суде Башкирии пыталась признать недействительным отказ СЗТН от реализации преимущественного права на приобретение доли «Гарантстройинвеста». Ответчиками выступали как сам МУП, так и бывший бенефициар компании Александр Григорьев и нынешние совладельцы — Борис Борисов и Константин Сердюк. Суд отказал в удовлетворении иска. На решение суда, в частности, повлияли показания Тимура Гиниятуллина: он сообщил, что экс-глава администрации Уфы (с октября 2018 по октябрь 2020 года) Ульфат Мустафин согласовал ему отказ от выкупа 90% в уставном капитале компании. Из того же решения суда, следует, что 10% «Гарантстройинвеста» МУП приобрел для достройки «Менделеевского». Перед этим у муниципального застройщика накопились долги на 50 млн руб., и его расчетные счета были заблокированы. Поэтому ему понадобилось юрлицо, способное продолжать строительство объекта. Создавать ООО, аффилированное с мэрией или его структурами, власти Уфы не стали.

Алексей Данилов, который также участвовал в арбитражном процессе, пытался оспорить решение суда первой инстанции, ссылаясь на то, что процесс затрагивает его права и обязанности, поскольку в отношении него возбуждено уголовное дело. Он заявлял, что Александр Григорьев продал свою долю нынешним владельцам по заниженной стоимости — за 10 тыс. руб. По мнению Алексея Данилова, сделка, которую он охарактеризовал как «целенаправленный вывод ликвидных активов предприятия в пользу „Гарантстройиивеста“ и его выгодоприобретателей», нанесла существенный ущерб интересам СЗТН и мэрии. Суд апелляционной инстанции с ним не согласился.

Влада Шипилова