Участникам СЭЗ в Крыму предлагают разрешить строить жилье

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предлагающий разрешить участникам свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе реализовывать инвестпроекты в сфере жилищного строительства. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.
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Сейчас законодательство не разрешает участникам СЭЗ в Крыму и Севастополе создавать в качестве инвестпроектов объекты жилищного фонда для их последующей продажи. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что отменить запрет хотят для выполнения поручения президента РФ по привлечению в экономику Крыма не менее 1 трлн руб.
В документе уточняется, что при реализации таких инвестпроектов участники СЭЗ по решению властей Крыма и Севастополя будут обязаны передавать отдельные объекты в государственную или муниципальную собственность. Они смогут применять исключительно элементы особого режима предпринимательской и иной деятельности. При этом к ним не будут применять особый режим налогообложения и обложения страховыми взносами.
Свободная экономическая зона в Крыму и Севастополе функционирует с 2015 года. Она действует на всей территории регионов, а также прилегающих к ним внутренних морских водах и территориальном море. Срок действия СЭЗ закончится 31 декабря 2039 года.
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