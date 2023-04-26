Участникам СЭЗ в Крыму предлагают разрешить строить жилье

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предлагающий разрешить участникам свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе реализовывать инвестпроекты в сфере жилищного строительства. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Сейчас законодательство не разрешает участникам СЭЗ в Крыму и Севастополе создавать в качестве инвестпроектов объекты жилищного фонда для их последующей продажи. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что отменить запрет хотят для выполнения поручения президента РФ по привлечению в экономику Крыма не менее 1 трлн руб.

В документе уточняется, что при реализации таких инвестпроектов участники СЭЗ по решению властей Крыма и Севастополя будут обязаны передавать отдельные объекты в государственную или муниципальную собственность. Они смогут применять исключительно элементы особого режима предпринимательской и иной деятельности. При этом к ним не будут применять особый режим налогообложения и обложения страховыми взносами.

Свободная экономическая зона в Крыму и Севастополе функционирует с 2015 года. Она действует на всей территории регионов, а также прилегающих к ним внутренних морских водах и территориальном море. Срок действия СЭЗ закончится 31 декабря 2039 года.

Татьяна Ручкина

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