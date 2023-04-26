«Татнефть» купила турецкую автозаправочную компанию Aytemiz Akaryakit за $336 млн

«Татнефть» сегодня, 26 апреля, приобрела 100% акций турецкой топливной компании Aytemiz Akaryakit, имеющей сеть из 570 АЗС. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на официальное раскрытие информации Dogan Holding, которому принадлежали 50% акций Aytemiz Akaryakit.

Сумма сделки составила $336 млн.

Ранее Dogan Holding сообщал, что его совет директоров одобрил продажу «Татнефти» 50%-й доли в Aytemiz Akaryakit за $160 млн.

Как писал «Ъ», остальным пакетом владела семья Айтемиз.

Согласно сайту Aytemiz Akaryakit A.S., она располагает мощностями для хранения топлива и 10 базами, а также складскими и заправочными терминалами емкостью 250 тыс. куб. м и обслуживает 5,5 млн водителей в месяц в 77 провинциях страны.

Сама «Татнефть» сделку пока не комментировала.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"