Общественная палата нащупывает границы охраны природы

В Общественной палате (ОП) РФ экологи и чиновники обсудили тему строительства курортов и развития транспортной инфраструктуры на Западном Кавказе. Экологи опасаются изменения природоохранного статуса некоторых частей Сочинского национального парка, также их беспокоят планы по строительству дорог в заповедных зонах. Однако представитель Минприроды заявила, что эксперты осуждают «то, чего нет», и призвала их руководствоваться только официально опубликованными документами.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минприроды заверяет, что строительство заповедным территориям на Кавказе не угрожает

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Минприроды заверяет, что строительство заповедным территориям на Кавказе не угрожает

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Открывая дискуссию, председатель Комиссии по экологии и окружающей среде ОП РФ Елена Шаройкина призвала «зеленых» и чиновников «наконец-то откровенно обсудить решение проблемы, которая у нас давно есть». Под проблемой госпожа Шаройкина подразумевала планы строительства в непосредственной близости от особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на Западном Кавказе. «Нас беспокоит очевидный ущерб, который может быть нанесен объектам животного мира прокладыванием железных и автомобильных дорог и расширением курортной зоны», — сказала она.

Напомним, в декабре 2022 года «Ъ» сообщал о планах «Газпрома» расширить свою курортную сеть в горном кластере в Сочи. Часть курортов может расположиться на территории сочинских нацпарка и заказника, а также Кавказского заповедника (находится под охраной ЮНЕСКО). Также в конце прошлого года госкомпания «Автодор» анонсировала строительство новой 150-километровой платной трассы от Горячего Ключа до аэропорта Адлер. Дорога должна пройти в том числе по особо охраняемой природной территории, но в госкомпании заявили: «У нас была конструктивная дискуссия с Минприроды, по результатам которой мы нашли механизм, позволяющий проложить дорогу за счет изменения функционального зонирования ООПТ».

Эксперт «Гринписа России» Михаил Крейндлин рассказал на встрече в ОП РФ, что их организация подготовила несколько вариантов того, как строительство на Кавказе затронет границы существующих ООПТ.

«У нас разные источники: публичная информация плюс внутренние переписки, на основании которых мы и составляем свои прогнозы», — пояснил господин Крейндлин.

Так, один из вариантов — передать часть территорий Кавказского биосферного заповедника в Сочинский природный заказник. Это понизит природоохранный уровень, что даст возможность строить там туристические объекты. По словам эколога, именно такой сценарий обсуждается в письме подведомственного Минприроды ВНИИ «Экология»: «Организация ищет основания для такого решения, хотя это незаконно». Говоря о планах строительства автомобильной и железной дорог, соединяющих курорты Лагонаки, Архыз и Красная Поляна, «Гринпис» ссылается на публичное заявление премьер-министра Михаила Мишустина: «Мы хотим, чтобы время в пути от Сочи до Лагонаки было один час, до Архыза — два часа. Сейчас это примерно семь-девять часов минимум». Михаил Крейндлин уверен, что проложить маршруты таким образом возможно только по территории заповедника.

Член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян заявил на встрече, что вмешательство в ландшафт поймы реки Мзымты, протекающей в Кавказском заповеднике, может привести ко второму Крымску: «В 2012 году там за пару часов ночного наводнения погибло почти 200 человек. И если реализуются все эти планы по строительству новых туристических кластеров, Сочи ждет то же самое».

Главный научный сотрудник Кавказского государственного заповедника Анатолий Кудактин рассказал, как в конце 1960-х годов власти хотели построить дорогу из Минеральных Вод на черноморское побережье: «Но тогда был коммунистический строй, и мы послали в ЦК партии письмо, чтобы не допустить этого. И нас услышали. В итоге мы создали Сочинский нацпарк для спасения черноморского побережья». Однако сейчас, по его словам, предложения экологов «оставляют без внимания». Он привел в пример дорогу из Адлера в Красную Поляну, построенную к Олимпиаде вопреки предупреждениям ученых: «Животные из разных частей Западного Кавказа и Абхазии должны иметь постоянное сообщение друг с другом, но теперь фауна находится в искусственной изоляции».

Эксперт переживает, что популяция бурых медведей из-за такого деления может сократиться почти в два раза.

Впрочем, заместитель директора Кавказского заповедника по научной работе Николай Ескин не разделяет его опасения: «Если говорить о бурых медведях, то заповедник ими вообще битком набит. А из-за того, что медведей нельзя преследовать, так как они особенно охраняются, мы ждем, когда какие-нибудь туристы будут ими съедены. И очень надеемся, что это произойдет не на нашей территории». Он заявил, что в 2015-2016 годах несколько территорий Сочинского природного заказника были переданы под строительство, но там, по его словам, до сих пор «тишина и покой».

Директор департамента госполитики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды Ирина Маканова возмутилась: «Наши докладчики оперируют какими-то статьями журналистов и письмами, но не научными фактами. Мы вообще тут обсуждаем то, чего нет». Госпожа Маканова уверена, что «внутренние переписки органов госвласти не должны быть предметом обсуждения», и задалась вопросом: «Почему вообще у вас оказались наши внутренние документы?» Она заверила, что у Минприроды на данный момент нет никаких «трассировок дорог» в этом регионе. А если правительство обратится с таким запросом, то «в ведомстве учтут все природоохранные особенности территорий».

Слова эксперта «Гринписа» Михаила Крейндлина она восприняла как личное оскорбление. «То, что Михаил Леонидович себе позволил, — это унижение и дискредитация органов власти и сомнение в моей компетенции», — сказала Ирина Маканова.

Директор департамента заявила, что в ведомстве исправно отвечают на запросы господина Крейндлина, «поэтому у него точно есть информация, что никакого изменения границ заповедника не планируется».

Тем не менее госпожа Маканова отметила, что «деятельность и выводы настоящих ученых, например Виктора Данилова-Данильяна, — это то, к чему Минприроды всегда прислушивается в своей работе». Поэтому она все-таки видит смысл в продолжении подобных дискуссий.

Полина Ячменникова