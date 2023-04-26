ЗакС одобрил переименование бывшего завода Nissan в Петербурге

Петербургское Законодательное собрание дало согласие на переименование бывшего завода Nissan, расположенного в Приморском районе города, в завод «Лада», сообщила пресс-служба ЗакСа в среду, 26 апреля. Соответствующий законопроект парламент одобрил единогласно. Первый автомобиль под новым брендом по плану сойдет с конвейера в июле.

«Петербургский парламент дал согласие на использование наименования города Санкт-Петербурга в новом названии компании ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" — ООО "Лада Санкт-Петербург". Соответствующее представление было внесено губернатором города»,— говорится в сообщении.

Напомним, 100% российских активов автопроизводства Nissan, ушедшего с российского рынка после начала специальной военной операции, приобрел подведомственный Минпромторгу ФГУП «НАМИ» Производственные и научно-исследовательские центры в Петербурге также перешли в собственность организации. Ответственность за послепродажное обслуживание автомобилей и поставку запчастей стали задачей АвтоВАЗа.

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